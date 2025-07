Cosio d'Arroscia: sopralluogo del vicepresidente Piana per i lavori PSR, quasi 410mila euro per la riqualificazione del borgo

Sopralluogo del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, questa mattina, a Cosio d’Arroscia, per verificare l’avanzamento dei lavori finanziati con 410mila euro, a sostegno a infrastrutture essenziali per le popolazioni rurali, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022.

L’intervento in corso prevede la demolizione di uno stabile pericolante nel centro del paese e la messa in sicurezza della zona circostante, la palificazione per la realizzazione di un parcheggio con 4 posti auto, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione dei sottoservizi.

“Si tratta di un’opera strategica per migliorare infrastrutture essenziali nei nostri borghi – spiega il vicepresidente Piana –. Il sostegno della Regione attraverso il PSR mira proprio a rafforzare i servizi e la qualità della vita nei piccoli comuni dell’entroterra, valorizzandone le potenzialità e contrastando lo spopolamento. Complimenti al sindaco Antonio Galante per l’impegno profuso nel reperire queste risorse”.

“Ringrazio la Regione Liguria per la collaborazione e il supporto costante – dice Galante –. Questo cantiere rappresenta un passo importante per la sicurezza e l’accoglienza del nostro centro storico”. La conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo 30 agosto.