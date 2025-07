Bordighera si veste a festa: il centro storico celebra Santa Maria Maddalena tra tradizione e folclore

Il cuore antico di Bordighera si prepara a rivivere la magia della tradizione con la quinta edizione della Festa di Santa Maria Maddalena, in programma martedì 22 luglio. L'associazione "A Pria Presiuza" invita residenti e visitatori a immergersi in un'atmosfera di folclore e devozione, passeggiando tra i suggestivi carrugi e partecipando alle numerose iniziative pensate per l'occasione. L'invito speciale è quello di indossare gli abiti tradizionali per contribuire a rendere ancora più suggestiva la giornata.

Il programma prenderà il via al mattino in Piazza della Pace, dove i più piccoli potranno cimentarsi nell'iniziativa "Disegnamo Pesci colorati", in collaborazione con la scuola estiva Ranabo.

Alle 10.30, un'opportunità unica per esplorare la storica Villa Mariani con una visita guidata (costo 7 euro, interamente devoluto) con accoglienza in Piazza del Popolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.

Le vie del paese si animeranno anche grazie alla presenza di artisti locali: saranno esposte le "espressioni marine" di Andrea Salvaggio, intitolate "Sotto il Velo della Santa", e le sculture di Franco Mattai Dal Moro, che impreziosiranno ulteriormente gli scorci del borgo.

Il pomeriggio sarà dedicato alla celebrazione religiosa con la Festa di Santa Maria Maddalena, che inizierà alle 17.15 con l'Adorazione Eucaristica, seguita dal Santo Rosario dei Vespri e dalla Santa Messa. Al termine della funzione, un momento conviviale con l'apericena a Santa Rosa (prenotazione consigliata a causa dei posti limitati in chiesa).

Dalle 18, Piazza del Popolo diventerà il centro delle attività con la distribuzione del tradizionale "Pan Pagnau". Seguirà alle 18.30 la "Baby Dance" a cura della Revolution Dance Studio by Dany, per il divertimento dei più piccoli.

Alle 19.30, sempre in Piazza del Popolo, l'appuntamento è con la suggestiva "Asta del Pesce", un momento clou della festa. La serata culminerà, dalle 21, con "Musica e Balli Tradizionali Occitani e Folk" animati dai gruppi Lu Barbalùcou & Balbosco D'Oc, che faranno ballare il pubblico con le loro sonorità coinvolgenti.

Durante tutta la giornata, sarà possibile acquistare i "Souvenirs" della festa in Piazza del Popolo, a cura de "A Pria Presiuza". Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a favore della LILT, in ricordo di Roberta. Non mancherà inoltre il banchetto dei bimbi dell’Oasi di Francesca, per un ulteriore tocco di allegria e solidarietà.