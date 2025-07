Successo per l'iniziativa di Forza Italia Sanremo in centro

Grande partecipazione e un riscontro positivo da parte della cittadinanza per il gazebo informativo e di raccolta firme organizzato ieri pomeriggio dal coordinamento di Forza Italia Sanremo nel cuore della città. L'evento ha visto la gradita presenza dell'Assessore Regionale Marco Scajola, a testimonianza del continuo impegno del partito sul territorio.

Durante l'iniziativa, è stata avviata una significativa raccolta di firme a sostegno di una petizione cruciale: l'introduzione di un rimborso per le vittime di errori giudiziari con pene detentive: "È un tema di giustizia e civiltà - ha commentato il Segretario di Forza Italia Sanremo, Davide Salvi - non possiamo ignorare il dolore e le conseguenze subite da chi è stato ingiustamente privato della libertà. È nostro dovere lavorare per meccanismi che riconoscano e risarciscano adeguatamente questi gravi errori".

La calorosa adesione dei cittadini testimonia la forte sensibilità su un tema così delicato. L'occasione è stata anche propizia per ribadire l'impegno di Forza Italia per i settori più vulnerabili della società, con un focus particolare sugli anziani. Si è discusso del recente e fondamentale passo avanti ottenuto in Consiglio Comunale: l'approvazione, avvenuta all'unanimità di maggioranza e opposizione, dell'istituzione del Garante degli Anziani a Sanremo.

"Questo importante risultato è frutto di un lavoro costante e della determinazione che la nostra Consigliera comunale, Patrizia Badino, ha portato avanti con convinzione - ha sottolineato il Segretario Salvi - Il Garante sarà una figura essenziale per la tutela dei diritti e degli interessi dei nostri concittadini più anziani, un punto di riferimento fondamentale per garantire loro dignità, servizi adeguati e partecipazione attiva alla vita della comunità".

Il successo dell'iniziativa odierna, animata dal costante impegno di tutta la Segreteria cittadina conferma la volontà di Forza Italia di essere un punto di riferimento concreto per i cittadini, ascoltando le loro istanze e traducendole in azioni politiche significative. "Continueremo a essere presenti sul territorio, tra la gente - ha concluso Salvi - per portare avanti le battaglie che contano e per costruire una Sanremo sempre più giusta e inclusiva".