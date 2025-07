Rinviata la Giornata del Bambino a Ventimiglia prevista domani, domenica 20 luglio, a causa delle previsioni marine incerte.

L'escursione in mare, che era in programma domani, è proposta dal circolo nautico intemelio in collaborazione con la direzione del porto Cala del Forte.

"La manifestazione è stata rinviata per il previsto mare brutto" - dicono gli organizzatori - "L'evento è stato spostato al 10 agosto".