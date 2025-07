Sanremo: detenuto del carcere tenta il suicidio, salvato dalla polizia penitenziaria

Ieri sera, intorno alle 23, un detenuto di origini magrebine, ristretto nel reparto Nuovi Giunti e sottoposto al regime del 14-bis, previsto dall'ordinamento penitenziario italiano — che riguarda la sorveglianza particolare, un regime di restrizione applicabile a detenuti, internati e imputati che, con i loro comportamenti, compromettono la sicurezza o turbano l'ordine negli istituti penitenziari — disposto dal DAP, ha tentato il suicidio tramite impiccagione, utilizzando un cappio. Il detenuto è stato salvato in extremis grazie al tempestivo intervento dei pochi poliziotti penitenziari ancora in servizio.

A riportare il fatto è Fabio Pagani, Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.

"A Sanremo - ribadisce Pagani - ci sono 265 detenuti a fronte di 223 posti disponibili, gestiti da 155 operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria, quando ne servirebbero almeno 185. A questo numero vanno sottratte circa 30 unità assenti da tempo. Una situazione già di per sé estremamente complicata, aggravata ulteriormente dalla presenza di reclusi affetti da patologie mentali non adeguatamente curate e da scelte organizzative che, quanto meno, potrebbero essere migliorate. Tutto ciò si ripercuote pesantemente sui carichi di lavoro degli operatori: ieri il personale di Polizia Penitenziaria ha dovuto sostenere turni anche di 16 ore consecutive".

Di qui l'appello a intervenire con azioni concrete sulla casa circondariale sanremese, con particolare attenzione al supporto per le forze dell'ordine impegnate nel controllo della struttura, a cui va il plauso del segretario per la prontezza nell'intervento: "Oltre a complimentarci con la Polizia Penitenziaria di Sanremo per aver salvato l’ennesima vita umana ed evitato di alimentare la drammatica scia di morti in cella, per risollevare le sorti del penitenziario di Valle Armea occorre deflazionare la densità detentiva e potenziare con urgenza l’organico della Polizia Penitenziaria, anche arrestando l’emorragia di personale con provvedimenti di missione o mediante l’invio del GOM (Gruppo Operativo Mobile). Inoltre, va garantita l’assistenza sanitaria e psichiatrica" conclude così Pagani.