Incidente col quad a Triora: intervento del Drago

Questa mattina a Triora, una persona è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo di un quad. Per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito fuori strada, precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso "Drago" dei vigili del fuoco di Genova, con il quale si è proceduto al trasporto a Pietra Ligure.

Il conducente, una donna sulla cinquantina, è stato soccorso e si sta procedendo ora alle operazioni per monitorare l'effettiva gravità della caduta. Secondo quanto emerge, avrebbe riportato traumi multipli in seguito alla caduta, che hanno portato all'intubazione. Le sue condizioni risultano comunque stabili.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto