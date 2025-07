Arma di Taggia, donna investita all’alba in via Boselli: si cercano testimoni

Una donna di circa 80 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina di ieri, ad Arma di Taggia. L’episodio si è verificato intorno alle 7 in via Paolo Boselli, nel pieno centro cittadino, e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico a seguito dell’urto. È stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si cercano testimoni che possano aver assistito all’investimento o fornire elementi utili alle indagini. Chiunque fosse presente in zona al momento dell’incidente è invitato a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.