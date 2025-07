Riforma Nordio, Berrino (FdI): “Approvazione storica in Senato, passo decisivo per una giustizia più equa e trasparente”

“Grande soddisfazione per l’approvazione in Senato di tutti gli articoli della riforma Nordio, a partire da quello centrale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di una riforma storica, attesa da decenni, che restituisce equilibrio al nostro sistema giudiziario, rafforzando il principio di terzietà del giudice e garantendo maggiore trasparenza ed efficienza nella giustizia italiana. Come Fratelli d’Italia, abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso di rinnovamento, coerenti con quanto promesso ai cittadini. L’approvazione della riforma segna un passo decisivo verso uno Stato di diritto più solido e moderno, in cui la giustizia sia davvero al servizio del cittadino e non condizionata da commistioni inaccettabili tra chi accusa e chi giudica. Ringrazio il Ministro Nordio e il sottosegretario Delmastro per la determinazione e la visione riformatrice, così come tutti i colleghi di maggioranza che hanno lavorato con serietà per raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per completare l’iter della riforma e per restituire piena fiducia nella giustizia da parte dei cittadini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in commissione Giustizia a Palazzo Madama.