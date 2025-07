Concluso con successo il Summer Lab delle Costruzioni 2025, laboratorio estivo gratuito promosso dal SEI CPT Imperia

Si è concluso oggi il Summer Lab delle Costruzioni, il laboratorio estivo gratuito promosso dal SEI CPT Imperia (Scuola Edile Imperiese, Comitato Paritetico Territoriale), con la collaborazione della Regione Liguria e il supporto di ANCE Servizi, nell’ambito del programma “Orientamenti Summer”. L’iniziativa si è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, offrendo un’esperienza formativa e orientativa coinvolgente e di valore.

Per due settimane, oltre 50 giovani partecipanti hanno preso parte a un programma di attività presso la sede SEI CPT, tra laboratori pratici, momenti di gruppo e scoperta delle competenze tecniche e manuali legate al mondo delle costruzioni e dei mestieri del 'fare'. Un’occasione unica per avvicinarsi in modo divertente e educativo a un settore in continua evoluzione, sempre più aperto all’innovazione e alle nuove tecnologie.



“In concomitanza con una straordinaria edizione di Orientamenti Summer, conclusasi con dieci tappe tutte esaurite e 3300 partecipanti totali, chiudiamo oggi un grande Summer Lab delle Costruzioni del SEICPT di Imperia – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Un’iniziativa di successo che, come Regione Liguria, sosteniamo convintamente poiché consente ai giovani di avvicinarsi al mondo dell’edilizia in maniera divertente, ma anche coinvolgente. Grazie anche alle decine di cantieri aperti in questi anni, dalla rigenerazione urbana all’edilizia residenziale passando per quella scolastica, questo settore è uno di quelli in maggiore crescita nel nostro territorio e certamente può garantire occupazione e prospettive a tanti giovani. Abbiamo recentemente programmato 17 milioni di euro di risorse per l’istruzione e la formazione professionale, questo dimostra concretamente come non esistano scuole di serie A o di serie B, ma semplicemente attitudini, sogni, aspirazioni dei ragazzi. Noi, così come chi lavora alla scuola edile imperiese che ringrazio per la bella iniziativa, siamo pronti a supportare e sostenere gli studenti nelle scelte da prendere dando loro tutte le informazioni possibili per farlo con consapevolezza”.



Il presidente del SEI CPT, Andrea Veneziano, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un investimento educativo verso i giovani e verso il nostro territorio. Far conoscere il settore delle costruzioni già in età scolare significa dare valore alle competenze tecniche e mostrare ai ragazzi quante opportunità può offrire un comparto in continua evoluzione. Un sentito ringraziamento va ad ANCE Servizi per aver sostenuto con convinzione questa iniziativa che vogliamo riproporre e rafforzare in futuro”.

Il vicepresidente Luca Vosilla ha aggiunto: "Il Summer Lab è un esempio concreto della forza del sistema bilaterale, che nasce dal dialogo tra parti sociali e si traduce in progetti di qualità, accessibili e vicini ai bisogni reali. Educare i giovani al lavoro, alla collaborazione e al valore delle competenze è una responsabilità collettiva che, come SEI CPT, portiamo avanti con determinazione”.