Musica e beneficenza a Vallecrosia. I Nuovi Solidi, ieri sera, sono saliti sul palco in piazza Erio Tripodi per esibirsi in un concerto tributo a Lucio Battisti.

Una serata ricca di buona musica, che ha divertito e fatto cantare il pubblico numeroso presente, che aveva, però, anche una finalità benefica a favore della ricerca scientifica sul neuroblastoma, neoplasia pediatrica ad alta malignità.

L'evento rientrava nel calendario delle manifestazioni estive proposto dal Comune.