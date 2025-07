Grande Successo per i 'Summer Drink' di D-Marin Italia con aperitivi esclusivi accompagnati da musica dal vivo

Doppio appuntamento di inizio estate per dare il via ufficiale alla stagione e un Benvenuto speciale a tutti gli ospiti. D-Marin Italia inaugura nelle sue marine italiane i ‘Summer Drink’, momenti di condivisione, networking e divertimento in un clima rilassato e informale per aprire le porte all’Estate in pieno stile D-Marin.

Il 13 giugno si è svolto il primo appuntamento a D-Marin San Lorenzo: un aperitivo esclusivo, accompagnato da musica dal vivo, in un’atmosfera rilassata e conviviale che ha celebrato ufficialmente l’apertura della stagione nautica. Vi hanno preso parte circa un centinaio di persone tra cui armatori, comandanti, residenti del complesso condominiale e ospiti esterni di diverse nazionalità.

Il successo è stato replicato lo scorso 11 luglio a D-Marin Aregai. L'aperitivo vista mare curato da Food Propaganda è stato anche occasione di intrattenimento con l’esperienza di live painting proposta dall’artista Valentina Martini e il suo progetto ‘Fabbrichiamo Orizzonti’. Dj set e allestimenti firmati Zeta Sound Service, hanno completato la serata. Circa 150 gli ospiti, tra cui il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini e numerosi stakeholder del mondo della nautica e del turismo della Provincia di Imperia.

D-Marin

D-Marin, selezione di marine premium, è stata fondata nel 2003 e ha sede in Grecia. La sua rete di porti turistici si estende in tutto il Mediterraneo e nelle regioni del Golfo, per un totale di oltre 14.000 posti barca con bacini di carenaggio in grado di ospitare oltre 2.500 imbarcazioni. D-Marin si impegna a offrire ai propri clienti un'esperienza di navigazione di alto livello, garantendo standard di qualità eccezionali e il massimo livello di servizio ai clienti privati così come ai partner commerciali.