Ceriana: da domenica prossima il paese della Valle Armea sarà il protagonista dell'arte 'sospesa'

Sarà inaugurata domenica prossima a Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, la seconda edizione di ‘Arte sospesa’, mostra d'arte itinerante che lo scorso anno ha riscosso un ottimo successo.

Ma da dove è nata l'esigenza di organizzare una collettiva d'arte nei carugi di Ceriana. E’ uno dei borghi più belli d'Italia grazie anche allo spirito d'iniziativa, all'energia e all'amore per la propria identità, sentimenti ormai condivisi anche dai tanti ‘furesti’ che l'hanno scelta come dimora stabile o come seconda casa per le vacanze. Molti di loro sono artisti, vivono della loro arte, la insegnano e amano condividerla, dando uno straordinario impulso alla cultura del paese che arricchiscono con le loro opere e con i loro colori.

Il comitato promotore ed esecutivo è costituito da Severina Cicero, Alessandra Giannini ed Andrea Iorio, che hanno coinvolto nel progetto ben 26 artisti e allestito quattro ateliers nei carugi, pronti ad aprirsi alle visite. La manifestazione, che si svolgerà dal 20 luglio al 31 agosto, seguirà un percorso lungo un anello all'interno del centro storico dove, grazie all'aiuto di volontari e di operai comunali, sono stati posizionati cavi capaci di sostenere le opere senza nascondere o snaturare i suggestivi scorci del paese.

I lavori si sono ispirati al pantone ‘future dusk’, filo conduttore che guiderà i visitatori a scoprire il labirinto intricato dei vicoli più antichi. Il varnissage è previsto per le 18 di domenica in piazza Marconi e la professoressa Giuliana Rebaudo guiderà il giro inaugurale insieme al Sindaco Maurizio Caviglia e agli organizzatori alla scoperta delle opere esposte.

Nel corso di tutta la manifestazione saranno organizzati eventi culturali, tra i quali meritano una particolare menzione la presentazione della novella Il palazzo delle streghe (scritta da Lio Rubini e tradotta in inglese da Alessandra Giannini, Bob Ghiorzi con la supervisione della famiglia Rubini), la cena condivisa nei carugi che saranno animati dagli immancabili canti tradizionali e altri interessanti eventi organizzati dagli artisti stessi.

L'Amministrazione comunale e il Comitato festeggiamenti hanno sostenuto con entusiasmo il progetto e un importante aiuto è stato offerto dal Fotoclub Riviera dei fiori di Sanremo. Agli organizzatori, orgogliosi del lavoro svolto, non resta che accogliere con entusiasmo i visitatori, certi che anche quest'anno sapranno apprezzare le opere d'arte ‘sospese’.