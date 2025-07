Sanremo, installata la telecamera di controllo degli accessi in piazza Nota e piazza Cassini

Sono proseguiti in questi giorni i lavori di sistemazione a Sanremo di piazza Nota e piazza Cassini, dopo la decisione di istituirne una zona pedonale sperimentale. In particolare è stata installata la telecamera di controllo degli accessi, posizionata al varco presente tra la piazza e l’uscita della galleria Francia.

L’accesso sarà consentito, dalle ore 04:00 alle 10:30, solo per operazioni di carico e scarico. Saranno previste particolari autorizzazioni al transito, da parte degli appositi Uffici Comunali - Servizio Viabilità e Manutenzioni – che potranno essere rilasciate a chi avesse la disponibilità di area o locale adibito a ricovero della vettura e per comprovate motivazioni (manutenzioni urgenti, lavori edili, traslochi, ecc). Il controllo elettronico servirà per accertare, nella restanti fasce orarie, eventuali violazioni al Codice della Strada.

Si è poi proceduto a tracciare la segnaletica per il parcheggio riservato ai disabili, che è stato spostato all’uscita della galleria in prossimità dell’intersezione con piazza Nota. Gli stalli precedentemente presenti nella piazza sono intanto già stati ricollocati, per un numero ancora maggiore, all’inizio di via Martiri della Libertà e nella parte conclusiva di via San Francesco.