Sanremo: il 23 luglio il Comune a Roma per parlare dell'Aurelia Bis, sblocco in vista?

Si riaccende il dibattito sull’Aurelia Bis, la grande opera viaria che da anni anima le discussioni in città. Mercoledì 23 luglio, il Comune di Sanremo sarà a Roma per un incontro ufficiale con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici di Sanremo, Massimo Donzella, rispondendo a un'interrogazione del consigliere di opposizione Marco Damiano durante il question time.

"Poco fa è arrivata la convocazione da Roma — ha dichiarato Donzella — per discutere della questione Aurelia Bis. Sebbene l’opera sia stata in gran parte realizzata, l’assenza di un commissario ha creato diversi problemi. Ora stiamo lavorando per trovare una soluzione alla delicata questione dello sbocco in quella zona di Sanremo. Valuteremo più opzioni e il Comune farà le sue proposte".

Durante il dibattito, Damiano ha espresso le sue riserve su alcune delle ipotesi al vaglio, criticando in particolare l’idea della rotatoria su strada Bonmoschetto, che, a suo dire, avrebbe avuto un impatto ambientale troppo pesante. Un’ipotesi che, come ha ricordato lo stesso consigliere, sembra essere già stata accantonata in base alle osservazioni inviate al Comune di Sanremo.

"Sono soddisfatto che non si vada verso una devastazione collinare — ha commentato Damiano — e spero che dall’incontro a Roma possano arrivare soluzioni concrete e sostenibili".

L’appuntamento del 23 luglio rappresenta quindi un passaggio chiave per il futuro dell’Aurelia Bis e per la viabilità del Comune di Sanremo.