Sanremo: torna nella Pigna 'Scambi Festival' l’edizione 2025 avrà un format speciale, tutto da scoprire

Il cuore di Scambi 2025 si svolgerà dal 20 al 24 agosto. Come di consuetudine, la base di Scambi sarà la Pigna di Sanremo. Lo Staff sta diffondendo la chiamata di partecipazione, aperta a tutte e tutti, che si può trovare sul sito del festival, al seguente link: https://scambi.org/2025/ (disponibile anche in inglese). Scambi è un’iniziativa dell’A.P.S. Oltre, un collettivo di giovani under 25 provenienti da tutta Italia, che dal 2021 si ritrovano alla Pigna per organizzare un festival culturale fatto di laboratori, concerti, presentazioni, e cinema. Più informazioni sulle precedenti edizioni sono disponibili sul sito, e lo staff è raggiungibile via mail a staff@scambi.org o su Instagram come @scambifestival.

L’edizione di quest’anno ruota intorno al tema del “Ricalcolo”, pensato come uno spunto per un nuovo inizio, una riflessione che porta ad un cambiamento: “ricalcolare” la propria direzione. Ma saranno i partecipanti a costruire insieme il vero significato del tema scelto, e a costruire anche il Festival stesso, insieme allo staff. Infatti, Scambi 2025 prevede di ospitare alla Pigna giovani da tutta Europa, che per 4 giorni condivideranno una serie di esperienze, in parte organizzate dallo staff di Scambi, in parte dai partecipanti stessi che volessero contribuire condividendo un loro progetto.

Il 20 agosto sarà la giornata aperta al pubblico, con laboratori alla Pigna e una serata di musica live con Kenobit, Mano Manita e i dietro l'angolo. Dal 21 al 24 agosto, le attività si focalizzerano sulla condivisione tra i partecipanti: camminate, discussioni, visite al ponente ligure e assemblee. Divisi in gruppi di lavoro, ci si concentrerà su alcuni filoni tematici: giustizia sociale e ambientale, decrescita ed economia locale/globale, tecnologia politica, educazione e formazione. Scambi 2025 vi aspetta per un’avventura unica ed imprevedibile, alla scoperta del tema del ricalcolo in tutte le sue sfaccettature, tra laboratori, concerti, cinema, e molto altro.