Sanremo: il 28 luglio in Pian di Nave la prima finale nazionale del format canoro 'Festival Story'

Dopo il grande successo avuto nell’interesse popolare, sia nel periodo del festival a Casa Sanremo Underground e nei calendari estivi degli anni precedenti, il “Festival Story” diventa un format canoro nazionale. Lunedi 28 luglio dalle 20 circa in Pian di Nave, andrà in scena la prima finale nazionale, nella quale si esibiranno 35 cantanti dei 70 totali, selezionati tramite contest che si sono svolti in ben 13 regioni aderenti all’iniziativa, mentre mercoledì 3 settembre si svolgerà la seconda finale con gli altri 35 performer.

Presenzierà il narratore ufficiale Paolo Pippione che racconterà prima dell’esibizione di ogni cantante, aneddotti curiosi e culturalmente interessanti della storia del festival di Sanremo, presenteranno la kermesse Salvatore Stella e Alex Penna rispettivamente patron di Sanremo Clonati e Festival Story che, intratterranno il pubblico all’insegna del divertimento e della buona musica.

Ecco i nomi dei cantanti che si esibiranno lunedì 28 luglio: Sara Naldi, Francesco Scagliarini, Giorgia Alberti, Federico Veggian, Marleny Penna, Salvatore Sena, Vanessa Bertolucci, Matteo Lavagna, Rebecca Raviolo, Roberto Re, Federica Gili, Gianfranco Cabutti, Letizia Migliore, Alesandro Fonto’, Giorgia Andreozzi, Lillo Nucera, Emma Del Santo, Francisco Penna, Barbara Girelli, Salvatore Pirrera, Martina Avallone, Frank Luce, Annalisa Elia, Giacomo Alessi, Rebecca Formisano, Franco Tambone, Esmeralda Bertini, Giuseppe Tigano, Dorina Gheorghiu, Rosanna Mita, Gianna Fakta, Marina Rallo, Alex Penna, Salvatore Stella E Paolo Pippione.