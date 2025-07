Sanremo: è morto Enzo Rossi lo storico titolare di 'Magic Moments', il cordoglio della città dei fiori

Sanremo piange la perdita di Enzo Rossi, un uomo amato e rispettato da tutta la comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. Enzo era il titolare, insieme al fratello, dello storico negozio di bomboniere Magic Moments.

La famiglia è profondamente addolorata per la perdita, unita nel dolore e nel ricordo dei momenti trascorsi con Enzo. Le esequie si sono svolte in forma privata, ma la Santa messa di Settima sarà celebrata martedì prossimo alle 18 nella Chiesa di Santa Margherita a Poggio. "In segno di solidarietà e di speranza - evidenzia la famiglia - chi lo desidera può dare un contributo per sostenere la ricerca contro i tumori".