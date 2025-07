Ventimiglia, è morto Santino Ballesta: il ricordo del consigliere comunale Gaetano Scullino

E' morto Santino Ballesta, maestro d’acciaio e d’anima. La triste notizia ha gettato sconforto la comunità di Ventimiglia.

In particolare il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino desidera ricordarlo pubblicamente: "Addio a Santino Ballesta, maestro d’acciaio e d’anima. Con profondo dolore saluto Santino Ballesta, un amico sincero e un artigiano straordinario. Le sue mani, guidate da una passione incrollabile, hanno saputo trasformare l’acciaio in coltelli da caccia unici e ricercati, riconosciuti in tutta Europa per la loro qualità, precisione e bellezza. Da quel primo coltello venduto a un collezionista nel 1989, Santino ha percorso una strada luminosa, diventando uno dei nomi più stimati nel mondo della coltelleria artigianale. Ha raggiunto livelli altissimi ma senza mai perdere la sua umiltà: era capace di parlare con il grande esperto e con il curioso di passaggio con lo stesso rispetto, con lo stesso sorriso".

"Era un uomo gentile, riservato, generoso nel cuore e nel sapere. Mai altezzoso, sempre disponibile. Un vero signore, come oggi se ne trovano pochi" - sottolinea - "Oggi non perdiamo solo un maestro coltellinaio, ma una persona perbene, un’anima buona. Mi unisco con affetto al dolore della moglie, dei figli e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci mancherai, Santino. E ci mancheranno le tue creazioni, il tuo sguardo profondo, la tua voce pacata. Hai lasciato il segno, in ogni senso".