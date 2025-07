Ventimiglia, Apertura straordinaria della nuova sala multimediale al Forte dell'Annunziata

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, in stretta collaborazione col Comune di Ventimiglia prosegue nell'iniziativa di aprire ai visitatori le porte della nuova Sala Multimediale Immersiva al piano -1 del Forte dell'Annunziata realizzata grazie ai finanziamenti europei del progetto ALCOTRA IT-FR PITEM PA.C.E – Progetto “Semplice SALVAGUARDARE”.

Dopo il successo del primo appuntamento lo scorso venerdì, il secondo incontro sarà il 18 luglio alle ore 21.15, quando si potrà accedere a questo nuovo spazio in cui ci si troverà immersi in proiezioni multimediali video-sonore, che trasportano in un viaggio virtuale alla scoperta delle realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche, e molte altre, delle vallate del Ponente Ligure.

Prossimi appuntamenti il 1 e il 29 agosto dalle ore 21.15 alle 22.45.