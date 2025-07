Lancia ritorna nel mondo dei rally

Per noi appassionati, non si tratta solo di sport, ma anche del rilancio del Marchio nel mondo delle competizioni. La nostra Riviera di Ponente ha ancora impressi nella memoria i colori delle livree e, in particolare, il rombo dei motori. Chi non ricorda le notti trascorse a raggiungere le prove speciali?

La storia si ripropone in un futuro che sottolinea fortemente la passione, la tradizione e l’innovazione, elementi che hanno sempre caratterizzato il marchio.

GrandiAuto, unica concessionaria della provincia di Imperia, ha il piacere di invitare tutti gli appassionati a una giornata dedicata interamente al Marchio Lancia. In questa occasione, verrà presentata la Lancia Y HF RALLY 4, vettura pensata per i giovani piloti. Questa auto nasce sulla piattaforma Ypsilon di serie, ma con modifiche da competizione.

Monta un motore 1.2 turbo a 3 cilindri, che eroga 212 cv e 290 Nm di coppia. La trazione è anteriore con un cambio sequenziale a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico.

La giornata si terrà martedì 22 luglio presso il Campo Golf di Sanremo. In quell’occasione, troverete esposta tutta la gamma Ypsilon e avrete la possibilità di effettuare test drive personalizzati e toccare con mano le novità di questa meravigliosa auto.

Inoltre, GrandiAuto, per le auto vendute durante la giornata, offrirà un’offerta finanziaria creata per l’occasione, con la possibilità di pagare la prima rata dopo 4 mesi.

Vi aspettiamo numerosi.

