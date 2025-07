Sanremo, rapina con aggressione in via Nino Bixio: arrestato un 28enne, si cerca il complice

I Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno arrestato ieri pomeriggio un cittadino marocchino di 28 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, colto in flagranza di reato per rapina aggravata ai danni di un uomo di 64 anni. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Nino Bixio, dove lo straniero, visibilmente alterato per abuso di alcol, ha avvicinato senza motivo apparente il sanremese, iniziando una discussione animata. L’aggressione sembrava avere un chiaro intento: avvicinarsi alla vittima per sottrargli una vistosa collanina d’oro che spuntava dalla camicia.

Dalle parole si è passati presto alla violenza: durante la colluttazione, la collanina è caduta a terra ed è stata immediatamente raccolta da un complice, che si è dato alla fuga a bordo di un monopattino. Anche l’aggressore ha tentato la fuga, ma la pronta reazione di alcuni passanti e l’arrivo di una pattuglia del Nucleo Radiomobile hanno impedito che si allontanasse. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma, quindi trasferito alla Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima, soccorsa e accompagnata al pronto soccorso, ha riportato lesioni tali da impedirgli per alcune settimane di svolgere le normali attività quotidiane. Sono ora in corso le indagini per risalire all’identità del complice, attualmente accusato di concorso in rapina aggravata e lesioni — reati per i quali la legge prevede pene superiori ai cinque anni di reclusione.