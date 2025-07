Centrale dello spaccio nell'Imperiese: operazione antidroga della Polizia, trovate piantine di marijuana

Gli agenti della Questura di Imperia hanno arrestato (ai domiciliari) un uomo ritenuto responsabile della coltivazione e detenzione di marijuana, con finalità di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, a seguito di una segnalazione, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, insieme alla Polizia scientifica, hanno trovato in casa dell’indagato un vero e proprio laboratorio artigianale destinato alla produzione e lavorazione della droga.

Sono stati sequestrati 390 grammi di infiorescenze di marijuana, presumibilmente destinata alla vendita al dettaglio, diverse piantine di marijuana e materiali riconducibili all’attività di coltivazione e spaccio: lampade UV, sistemi di aerazione, bilancini di precisione e bustine in plastica per il confezionamento delle dosi. L'uomo è finito agli arresti domiciliari.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, volto a tutelare la sicurezza e il benessere della cittadinanza. Il Questore rivolge un invito alla cittadinanza a non esitare a contattare il Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE) 112 per segnalare eventuali condotte illecite, al fine di promuovere un’attiva partecipazione della collettività al sistema della pubblica sicurezza, nella consapevolezza che la sicurezza stessa rappresenta un bene condiviso e di rilevanza collettiva.