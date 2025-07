Un nostro lettore, Carlo, ci ha scritto per segnalare una perdita d'acqua poco dopo la pensilina in corso cavallotti di fronte al deposito RT di Sanremo:

“Va avanti da mesi e che ad oggi si presenta con addirittura la formazione di muschio sul marciapiede. La perdita arriva dal muro soprastante ma non si capisce bene essendo poi coperto dai pannelli. Non vorrei che alla lunga l'acqua scavasse sotto via privata Peiranze provocando un cedimento del manto stradale”.