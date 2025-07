Si perdono nei boschi sopra Rocchetta Nervina, salvati due turisti stranieri (Foto)

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la disavventura di due escursionisti stranieri in vacanza a Ventimiglia, che nel tardo pomeriggio di ieri si sono persi nei boschi sopra l’abitato di Rocchetta Nervina.

I due, partiti per un’escursione nei sentieri della zona, hanno smarrito la traccia del percorso e, con il sopraggiungere dell’oscurità, si sono resi conto di non riuscire più a rientrare in paese, dove avevano lasciato l’auto. Sono stati loro stessi a lanciare l’allarme, riuscendo a contattare i soccorsi tramite il telefono cellulare.

Una volta localizzati, le squadre dei Vigili del Fuoco si sono messe in movimento per raggiungerli. Le operazioni di recupero non sono state semplici: la fitta boscaglia della zona ha reso complicato l’intervento da terra, ma grazie alla prontezza e all’esperienza degli operatori VVF, i due escursionisti sono stati ritrovati e riportati in salvo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Nessuna conseguenza fisica per i due turisti, solo un grande spavento e un’esperienza da raccontare.