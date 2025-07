Commedia in dialetto intemelio, "Ina tempesta sciüta" va in scena a Vallecrosia Alta (Foto)

"Ina tempesta sciüta" sarà la commedia, in tre atti di Franco Zaffanella, che andrà in scena venerdì 18 luglio alle 21 in piazza del Popolo a Vallecrosia Alta.

Lo spettacolo teatrale verrà proposto dalla compagnia Teatro Otto Soldano con il patrocinio del comune di Vallecrosia. "La commedia tradotta in dialetto intemelio e leggermente modificata da Giuliano Taggiasco dalla commedia in dialetto mantovano 'Na tempesta söta!' ha la regia di Giuliano Taggiasco" - fanno sapere gli organizzatori - "L'ingresso è libero".

La compagnia Teatro Otto di Soldano è nata nel 2023 con l'obiettivo primario di divertirsi e far divertire. Si è, infatti, distinta per alcune peculiarità, tra cui la scelta di utilizzare il dialetto intemelio. La rappresentazione teatrale verrà poi riproposta, martedì 22 alle 21, al Palabigauda a Camporosso mentre venerdì 8 agosto a Isolabona la compagnia porterà in scena la commedia 'A luna bona'.