Sanremo: sold out e pubblico in fiamme per Danilo Pèrez, Jhon Patitucci e Adam Cruz (foto)

Sold out e pubblico in fiamme ieri sera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per l’esibizione del premio Grammy Danilo Pérez.



Ad accompagnare il celebre pianista panamense in quello che è stato definito un vero e proprio concerto-evento, due giganti della musica internazionale: il bassista John Patitucci e il batterista Adam Cruz.

Pérez, Patitucci e Cruz hanno incantato la platea con i loro virtuosismi, trascinando il pubblico in un coinvolgente viaggio musicale tra sonorità jazz, radici panamensi, folk latinoamericano e ritmi africani ed europei.

Il concerto di ieri sera conferma ancora una volta il prestigio dell’Unojazz&blues, rassegna che si distingue a livello nazionale e ogni anno porta a Sanremo i più grandi nomi del panorama musicale internazionale.

Prossimo appuntamento da non perdere: venerdì 18 luglio alle ore 21.30, all’Auditorium Franco Alfano, con il leggendario Marcus Miller. Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’energia travolgente e il virtuosismo di uno dei musicisti più influenti della scena mondiale.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica. Info: www.unojazzandblues.it .

Unojazz&blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella fornitura di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.