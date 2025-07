Sanremo si accende con le nuove promesse del rock: sul palco di Pian di Nave le selezioni di 'Sanremo Rock & Trend'

Il cuore pulsante della musica rock emergente batte forte a Sanremo. Il palcoscenico di Pian di Nave, ormai consolidato punto di riferimento per eventi e concerti, si prepara ad accogliere i nuovi talenti di “Sanremo Live in the City” e la trentottesima edizione di “Sanremo Rock & Trend”. Un concorso di respiro nazionale che da anni offre un trampolino di lancio a band e artisti desiderosi di mostrare la propria anima rock e farsi notare da professionisti del settore, alla ricerca delle stelle di domani. L'appuntamento è fissato per mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, con inizio alle ore 19.30, nell'area di Pian di Nave.

La serata di mercoledì 16 luglio sarà presentata da Beatrice Macconi, in arte BeaMakk. Cantautrice e attrice, BeaMakk ha conquistato il grande pubblico a partire dal 2020 grazie ai suoi video comici e musicali su TikTok, arrivando a contare quasi 1.250.000 followers tra Tik Tok, Instagram e YouTube. Il 17 luglio, il microfono passerà a Claudia Paglialunga. Conduttrice dal mix inconfondibile di eleganza, carisma e professionalità, la Paglialunga sa unire talento e preparazione, portando sul palco l'energia e l'identità della sua città natale e contribuendo a infondere l'anima rock di Sanremo. L'apice della manifestazione sarà raggiunto il 13 settembre 2025 presso la Sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, dove si svolgeranno la finale nazionale e la finalissima di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”. L'evento, organizzato da Nove Eventi srl, si rivolge a singoli artisti, duo o gruppi italiani emergenti, con un focus sul rock, indie, alternative e pop rock, senza però trascurare gli altri generi musicali. La finalissima sarà presentata da Gabriele Bròcani, noto speaker radiofonico di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport.

Lo scorso anno, il primo posto di Sanremo Rock 2024 è stato conquistato dalla band Atwood, con il singolo “Can’t stop me”, il cui video è stato anche inserito in alta rotazione su MTV. Il gruppo, attualmente in tour, è stato ospite del Firenze Rock lo scorso 13 giugno. Sanremo Trend ha invece visto trionfare Ayla.

Durante la stagione, le candidature sono state numerose, a testimonianza del grande fermento nel panorama musicale giovanile. La finalissima di settembre decreterà i vincitori della 38esima edizione. Fin dalla sua nascita negli anni Ottanta, Sanremo Rock si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per migliaia di giovani artisti che sognano di far conoscere la propria musica e intraprendere una carriera nel mondo del rock.