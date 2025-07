Tradizioni, racconti e sapori: Soldano ospita la 'Rossese Experience Week' (Foto)

Una settimana di gusto, cultura e tradizione. Dal 21 al 26 luglio Soldano ospita la Rossese Experience Week, una rassegna dedicata alla promozione del vino Rossese e alla valorizzazione culturale del borgo e del suo territorio.

Per una settimana il borgo sarà animato da degustazioni, incontri con i produttori, mostre, spettacoli serali, musica dal vivo e momenti di approfondimento sul vino e le sue radici. Un’occasione per riscoprire il valore di un’identità collettiva che si nutre di storia, paesaggio e passione. "La Rossese Experience Week è un evento culturale e territoriale unico, pensato per valorizzare un prodotto simbolo dell'entroterra: il Rossese di Dolceacqua" - fanno sapere gli organizzatori - "Attraverso una settimana di iniziative coinvolgenti, celebra la ricchezza enogastronomica, artistica e paesaggistica locale, invitando a scoprire l'essenza di una tradizione radicata nella storia. Non si tratta solo di una celebrazione del vino ma di un omaggio a un'eredità culturale e al lavoro dei produttori, custodi di un sapere antico che, con passione e dedizione, trasformano queste uve in un'eccellenza riconosciuta. La Rossese Experience Week non si limita a essere un evento: è una narrazione che intreccia memoria, paesaggi e folklore, dove il Rossese di Dolceacqua diventa il filo conduttore di una storia capace di rappresentare l'identità più autentica di Soldano e del suo territorio".

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del comune di Soldano, il contributo della Confederazione Italiana Agricoltori e di Coldiretti e la collaborazione di AIS (Associazione Italiana Sommelier), FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) e ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). "Lunedì 21 andrà in scena 'In Dolceacqua veritas', una masterclass esclusiva, curata da Filippo Rondelli, presidente dell'associazione viticoltori della provincia di Imperia, in collaborazione con Ais e Fisar, che approfondirà il Rossese di Dolceacqua attraverso le sue nomeranze, le aree viticole storiche che ne esaltano la specificità e l'unicità. L'evento include una degustazione guidata di pregiate etichette per apprezzarne le sfumature aromatiche e gustative. E' dedicata ai ristoratori e alla stampa locale su invito presso l'oratorio di piazza San Giovanni Battista dalle 10. Martedì 22 luglio verrà proposta un'esposizione fotografica dal titolo 'Rossese: terra, mani e cuore' nella chiesa di San Giovanni Battista dalle 19 alle 23. Celebra il legame tra i vignaioli di Soldano, il territorio e la tradizione del Rossese con materiali raccolti dai cittadini ed estratti dal sito Soudan.it di Fausto Amalberti, vero e proprio archivio della memoria locale. L'ingresso della mostra, curata da Veronica Buratto e Alice Bensi, è libero" - fanno sapere gli organizzatori - "Giovedì 24 si terrà 'Eros e vino', una degustazione guidata aperta al pubblico presso la sala consiliare dalle 21. Un viaggio sensoriale raffinato tra vino ed Eros con Giovanni Revello e la dottoressa Patrizia Sciolla, sessuologa, esplorando simboli, aromi e desideri in un'esperienza che coinvolge corpo e mente intrecciando sapori e sensazioni. La partecipazione è su prenotazione al 3384715723".

"Venerdì 25, invece, vi sarà 'Versi di vini', inaugurazione del progetto culturale e letture sotto le stelle presso la piazzetta del Rossese nel centro storico dalle 21. Una serata, a ingresso libero, in cui viticoltura e letteratura si fondono in un suggestivo simposio di idee, dove musica e recitazione renderanno omaggio ai vigneti e alle memorie del territorio. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Davide Barella, scrittore e curatore editoriale, e Roberto Colella, presidente nazionale dell'associazione Borghi della Lettura, celebrerà l'ingresso ufficiale del comune nell'associazione. A seguire, vi saranno le letture sceniche curate da Elio Maccario e ispirate alla raccolta poetica Pini di Valentina Guglielmi, interpretate dagli attori del Teatro del Banchero" - dicono gli organizzatori - "Il cuore dell’iniziativa sarà la serata conclusiva di sabato 26 luglio con 'Nelle nicchie del Rossese', percorso enogastronomico diffuso che segna il ritorno di una tradizione da tempo interrotta: un itinerario tra carruggi, piazze e scorci suggestivi, dove il vino incontrerà arte, sapori locali e atmosfere intime e coinvolgenti".

"Il programma completo è consultabile sui canali social ufficiali (Facebook e Instagram), punto di riferimento per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti e partecipare a una settimana all’insegna del gusto, della cultura e della condivisione" - mettono in risalto gli organizzatori.