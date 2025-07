Sanremo 'Echoes of Tecla' al Forte di Santa Tecla: il 18 e 30 luglio due date dedicate alla danza contemporanea

Al Forte Santa Tecla di Sanremo appuntamento con la danza contemporanea. Venerdì prossimo e in replica mercoledì 30 luglio, due grandi serate dedicate alla danza e all’arte con 'Echoes of Tecla', prodotto da Balletto Teatro di Torino. Il progetto unisce la danza contemporanea, memoria storica e comunità in un'esperienza artistica e partecipativa attraverso performance itineranti e sessioni di laboratori aperti al pubblico dove la suggestiva cornice del Forte diventa scenografia vivente e palcoscenico interattivo. Sotto il programma.

CORPI IN OPERA dalle 21.30 performance itineranti

I danzatori e le danzatrici del Balletto Teatro di Torino trasformeranno le sale del Forte di Santa Tecla in un palcoscenico “vivo”, dando voce alla storia del luogo e creando nuove connessioni tra passato e presente, statico e dinamico, contemplazione e azione. Un’esperienza immersiva che celebra la forza evocativa del corpo come opera d’arte e strumento per reinterpretare la tradizione. Ogni performance è un dialogo intimo tra movimento, spazio e materia, intrecciando emozioni, visioni e suggestioni in un viaggio che fonde danza e arte visiva. Lo spettacolo è composta da tre assoli:

Noa, anteprima, ideazione e coreografia di Jye-Hwei Lin, danzatrice Noa Van Tichel, musiche di Enrico Ascoli con la produzione Balletto Teatro di Torino

Umingmak, anteprima, ideazione e coreografia Mauro de Candia, danzatore Luca Tomasoni, Musica Tanya Tagaq, costumi Majatai, produzione Balletto Teatro di Torino

Studio per Aliseo - sintesi poetica di Anemoi, coreografia Manfredi Perego, danzatrice Nadja Guesewell, musica originale Paolo Codognola, costumi Majatai, coproduzione di Balletto Teatro di Torino e Fattoria Vittadini.

Ciascuna delle serate sarà preceduta alle ore 19 da Let’s Get Physical un laboratorio aperto a tutti. Si tratta di una sessione di danza della durata di circa un'ora condotta dai danzatori e dalle danzatrici del BTT e basata su principi di danza contemporanea e movimento somatico. Attraverso la pratica, il corpo diventa un mezzo per potenziare la propria forza espressiva, migliorare l’equilibrio, affinare la concentrazione e acquisire una maggiore consapevolezza corporea. Il biglietto, acquistabile presso la biglietteria del Forte, è di 10 euro ed include anche l'eventuale partecipazione al laboratorio. Il pubblico potrà scegliere se partecipare ad entrambi i momenti oppure seguire la sola parte performativa serale piuttosto che il laboratorio (dalle 19).

Per la partecipazione alla sessione laboratoriale è gradita la prenotazione all'indirizzo organizzazione@ballettoteatroditorino.org entro e non oltre le 24 ore precedenti al laboratorio.