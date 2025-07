Taggia, dal 15 luglio entrano in funzione i nuovi parcometri: tutte le novità sulla gestione dei parcheggi

A partire da domani 15 luglio, entreranno in funzione i NUOVI PARCOMETRI installati nei giorni scorsi sul territorio comunale di Taggia. Per facilitare il cambiamento e andare incontro alle esigenze riscontrate, fino al 31 luglio rimarranno in vigore le attuali tariffe orarie (€1 all’ora sia per residenti sia per non residenti).

Le nuove tariffe e gli abbonamenti entreranno quindi in vigore a partire da venerdì 1° agosto.

La stessa fase transitoria è stato deciso di adottarla anche per quanto riguarda i PARCHEGGI GRATUITI RISERVATI AI RESIDENTI. Ancora per le prossime due settimane si tollererà un uso promiscuo (sia residenti sia non residenti, come fossero normali parcheggi bianchi); per cominciare poi con le verifiche dal 1° agosto.

Si ricorda che per usufruire dei parcheggi gialli riservati ai residenti è necessario far richiesta dell’apposito tagliando alla società ABACO Spa tramite il modulo scaricabile al seguente link:

https://comune.taggia.im.it/portals/2166/SiscomArchivio/4/Modulo%20richiesta%20contrassegno%20stalli%20riservati%20residenti%20Taggia_001.docx

Sul modulo stesso è possibile verificare tutte le modalità per l’istanza.

Si ricorda inoltre che, per usufruire delle AGEVOLAZIONI PER RESIDENTI SULLE TARIFFE ORARIE (Stalli Blu), è necessario comunicare la targa del proprio mezzo tramite apposito modulo scaricabile al seguente link:

https://comune.taggia.im.it/portals/2166/SiscomArchivio/4/Modulo%20richiesta%20agevolazione%20residenti%20Taggia_001.docx

La società ABACO Spa potrà così inserire la targa nel sistema e l’utente potrà godere delle tariffe destinate ai residenti, sia utilizzando il parcometri sia le applicazioni di sosta (Es. Easypark). Chi ha già fatto la richiesta per il tagliando dei parcheggi gialli riservati ai residenti, non dovrà fare ulteriore richiesta per avvalersi della tariffa agevolata per il mezzo la cui targa è già collegata al tagliando. Nel caso di ulteriori mezzi, invece, dovrà comunque far registrare la targa sul sistema, sempre utilizzando il modulo sopracitato.

In ultimo, si ricorda che dal 1° agosto saranno attivi anche gli ABBONAMENTI MENSILI, da richiedere tramite modulo apposito entro il giorno 20 del mese precedente. Il modulo è scaricabile a questo link:

https://comune.taggia.im.it/portals/2166/SiscomArchivio/4/Modulo%20richiesta%20abbonamento%20Taggia_001.docx

Di seguito si riportano le nuove tariffe, attive dal 1° agosto:

Tariffe Orarie:

Residenti: € 1,00/ora

Non residenti: € 2,00/ora

Tariffe forfettarie per la sosta prolungata:

Residenti: mezza giornata € 4,00 – Intera giornata € 8,00

Non residenti: mezza giornata € 8,00 – Intera giornata € 15,00

Abbonamenti mensili (validità dal primo all’ultimo giorno del mese compreso):

Residenti: € 50,00/mese

Non residenti € 75,00/mese

Per chi fosse ancora in possesso dei tagliandi “gratta e sosta”, utilizzati fino ad oggi per pagare la sosta sugli stalli blu, potrà utilizzarli fino a esaurimento scorte.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link:

https://comune.taggia.im.it/Dettaglionews?IDNews=351015