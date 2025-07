Laboratori, incontri e testimonianze: Orientamenti Summer fa tappa a Dolceacqua (Foto e video)

L’iniziativa, promossa da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova e l'ufficio scolastico regionale, si conferma un punto di riferimento per aiutare le famiglie a compiere scelte consapevoli in vista dell’iscrizione a un percorso formativo post scuole medie. Attraverso workshop interattivi, in parallelo per genitori e ragazzi e condotti da esperti di ALFA Liguria e del sistema Orientamenti, l’evento ha fornito strumenti pratici per affrontare con serenità e consapevolezza una delle decisioni più importanti per il futuro dei giovani.