Ritrovato il piccolo Allen: Il PD di Ventimiglia ringrazia l'onda di solidarietà e professionalità

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia esprime profonda gratitudine e sollievo per il lieto fine delle ricerche del piccolo Allen, scomparso nella serata di venerdì.

"In questo momento di grande emozione per tutta la nostra comunità, sentiamo il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che con impegno, professionalità e umanità, si sono mobilitati senza sosta in queste ore difficili.

Grazie alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ai sanitari, ai volontari e a tutte le associazioni, ventimigliesi e non, che hanno collaborato alle operazioni di ricerca. Grazie ai cittadini e alle cittadine che, con spirito di solidarietà e senso civico, si sono messi a disposizione in ogni modo possibile. E grazie a tutte le istituzioni, che hanno coordinato con instancabile attenzione e determinazione ogni fase dell’intervento.

La risposta compatta e generosa della nostra città e di tutto il Ponente ci ricorda il valore della collaborazione, della fiducia reciproca e del sostegno collettivo nei momenti di difficoltà: oggi più che mai ci sentiamo orgogliosi di far parte di una comunità che sa unirsi attorno a ciò che conta davvero".