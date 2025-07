Il ritrovamento del piccolo Allen: la consigliera Bozzano ringrazia la provincia di Imperia per forza e tenacia

"In qualità di consigliera provinciale del gruppo consiliare "IMPERIA BENE COMUNE" desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche e reso possibile il ritrovamento del piccolo Allen,a tutti gli uomini e le donne delle Istituzioni ,ai volontari e in particolare agli appartenenti delle protezione civile di Pompeiana che hanno lavorato senza sosta in questi giorni di grande ansia non solo per i familiari del bimbo ma anche per tutti noi , cittadini di questa provincia di confine che, quando è il momento , è in grado di dimostrare la sua forza e la sua tenacia. GRAZIE A TUTTI CON TUTTO IL CUORE!

Daniela Bozzano

Consigliera Provinciale

Riviera Bene Comune".