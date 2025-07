Taggia: omaggio ai Beatles, I Fab Four rivivono in Piazza Chierotti ad Arma

Lunedì 14 luglio in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia andrà in scena l’omaggio alla storia dei Beatles organizzato dall’Associazione Doremusica, curato e diretto da Mirko Schiappapietre.

Lo spettacolo racconterà le varie fasi della favola dei Fab Four nei tumultuosi anni 60, attraverso i racconti e l’esecuzione di alcune delle canzoni più rappresentative della storia della band: dagli esordi al Cavern Club, alla British invasion fino ad arrivare ad Abbey Road e Get Back. Sarà un modo per fare rivivere al pubblico presente una delle storie più eccezionali che la musica e la cultura pop del 900 abbia mai visto e che ha influenzato usi e costumi di un intera generazione. Sul palco ci sarà la partecipazione di una band formata da Mauro Vero, Kino Rossini, Maurizio Maglio e Mirko Schiappapietre che accompagnerà le voci di diversi talenti tra cui Rita Longordo, Patrizia Morano e i ragazzi delle C-Voices da Savona, curate dalla maestra Cristina Baroni.

Il concerto vedrà inoltre il coinvolgimento dei giovani ragazzi frequentanti il corso di Musica D’insieme dell’associazione che avranno il compito di aprire il concerto. Un mix di giovani talenti e professionisti per quella che si prospetta una serata di festa e soprattutto di bella musica. Il concerto sarà ad Ingresso libero.