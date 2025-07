Ventimiglia, una serata dedicata a Domenico Modugno: il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo incanta la Fondazione Chiappori (Foto e video)

Una serata dedicata ai successi di Domenico Modugno. Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, andato in scena ieri sera alla Fondazione Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia, incanta ed emoziona il numeroso pubblico presente nel giardino della struttura.

Ospiti, parenti e autorità civili, locali e regionali, dopo aver degustato un ricco buffet, hanno potuto ascoltare diversi brani di Modugno intonati da Peppe Voltarelli con l'accompagnamento musicale dal vivo dei membri dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. "E' il quinto anno che l'Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibisce nella nostra fondazione" - fa sapere il presidente della Fondazione Chiappori Nico Martinetto - "E' un'occasione unica per passare una serata alternativa insieme agli ospiti. Ringrazio tutti i presenti, il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Flavio Di Muro, i consiglieri comunali Rosa Papalia e Franco Ventrella e il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri per essere venuti".

"Per me è un piacere essere qua insieme ai consiglieri Papalia e Ventrella. Vogliamo dare un segnale di vicinanza a tutti gli operatori che lavorano per aiutare le persone che qui alloggiano" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Una serata emozionante in cui si respira un clima emotivamente forte. In un tempo di social network e di digitale questa serata aiuta a scoprire i valori veri della vita e a stare vicino agli affetti cari: genitori, zii e nonni".