Sanremo celebra le realtà sportive cittadine: lunedì a Pian di Nave la grande “Festa dello Sport”

Sanremo è pronta a celebrare lo sport con una serata speciale dedicata a chi ogni giorno si impegna per promuoverlo sul territorio. Lunedì andrà in scena la “Festa dello Sport”, organizzata dall’assessorato al turismo e allo sport guidato da Alessandro Sindoni, con il supporto di Maura Ghisi, consigliere comunale: un evento per rendere omaggio alle società sportive cittadine.

La festa prenderà il via alle 20.30 con un corteo che, in compagnia della “Canta e Sciuscia”, partirà da piazza Colombo e coinvolgerà atleti, tecnici e dirigenti”, per concludersi a Pian di Nave dove, alle 21, inizierà la cerimonia. Condurrà la serata Agostino, affiancato da Maura Ghisi che si è occupata dell’organizzazione artistica dell’evento, con il prezioso supporto dell’ufficio turismo.

Durante la serata verranno premiate 47 società sportive attive in numerose discipline: calcio, pallavolo, tennis, canottaggio, nuoto, atletica, ginnastica, sport da combattimento, danza sportiva e molte altre.