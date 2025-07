Aumento dell’uso della videosorveglianza nella provincia di Imperia. Perché la sicurezza sta diventando una priorità?

La crescita del mercato della videosorveglianza nella provincia di Imperia è legata alla maggiore richiesta di sistemi di sicurezza, tra cui telecamere e altri dispositivi. Semplici cittadini, albergatori, proprietari di negozi, bar e attività commerciali sono sempre più preoccupati per la propria sicurezza e quella dei loro clienti. Cresce anche l’esigenza di utilizzare software specializzati per la progettazione automatizzata di impianti di videosorveglianza, come IP Video System Design Tool ( https://www.jvsg.com/software-gratuito-per-la-progettazione-cctv/ ) e soluzioni simili.

Ma perché il mercato della sicurezza è in crescita a Imperia?

L’aumento della domanda è associato alla crescita dell’indice di criminalità, che sale per il terzo anno consecutivo dal 2021.

L’incremento della criminalità viene attribuito a diversi fattori, tra cui immigrazione, forte afflusso turistico, disoccupazione e le caratteristiche dei quartieri storici. È importante notare che, nonostante l’indice di criminalità sia più basso rispetto al 2020, resta comunque ben al di sopra dei livelli registrati durante la pandemia.

La crescita del mercato della sicurezza sta avendo un impatto significativo sull’indice di criminalità, contribuendo a ridurlo. Questo perché le forze dell’ordine possono identificare, rintracciare, arrestare e dimostrare la colpevolezza dei criminali in modo più efficace grazie alle registrazioni delle telecamere e ad altri materiali di prova.

















