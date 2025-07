Accordo tra sindacati e Riviera Trasporti: l'Usb "Si chiude una delle pagine più vergognose all'interno dell'azienda"

“Sono passati ben 7 anni e oggi si è chiusa una delle pagine più vergognose all'interno di Riviera Trasporti”. Interviene in questo modo Alessandro Capitini, del sindacato Usb Lavoro Privato Liguria, compiacendosi per la decisione presa oggi dall’azienda.

“Finalmente – prosegue - è stato dato un colpo di spugna all'accordo sindacale del settembre 2018 che, al pari dell'altro del 2015, ha penalizzato per anni il personale e non solo, un accordo che ha minato il morale di decine di nuovi assunti e che appena hanno potuto hanno lasciato l'azienda, ora finalmente un passo indietro da parte di chi non ha valutato le conseguenze delle proprie decisioni, non ci sarà più disparità salariale e contrattuale”.

“Speriamo sia solo l'inizio – termina Capitini - e che prossimamente ci possa essere un ulteriore miglioramento delle condizioni economiche all'interno di RT. auguriamo che mai più venga riproposto una simile trattamento discriminatorio, soprattutto che con questa mossa si sbocchi qualche assunzione in più e che qualcuno ritorni da noi”.