Sanremo pronta a vibrare: 100 batteristi insieme per un evento unico e solidale

La Città dei Fiori si prepara a vivere una notte davvero speciale. Domenica prossima, a partire dalle ore 21:30, Pian di Nave diventerà il palcoscenico di DRUM 100, un evento musicale gratuito che vedrà esibirsi ben 100 batteristi in una performance collettiva mozzafiato.

Non sarà solo un concerto, ma una vera e propria esplosione di energia, inclusione e solidarietà. Il programma della serata prevede un susseguirsi di esibizioni coinvolgenti: si inizia alle 21:30 con Rita Longordo, seguita alle 22:00 da Garibaldi+ Carovanabeat. Il momento clou sarà alle 22:10, quando i 100 batteristi di DRUM 100 prenderanno il sopravvento, riempiendo l'aria di ritmo e passione. La serata si concluderà in festa con il dj set degli Electroposh a partire dalle 23:40.

L'iniziativa, organizzata e presentata da Alice Sortino e Alessio Benedetto, con la partecipazione di Dimensione Musica Sanremo e il sostegno del Comune di Sanremo, ha un obiettivo speciale e nobile: sostenere ANGSA Imperia, l'associazione che si dedica con impegno alle persone affette da autismo.

DRUM 100 si annuncia come un evento spettacolare, gratuito e aperto a tutti, capace di unire la passione per la musica con un profondo impegno sociale. Più di un semplice concerto, è un simbolo di comunità, forza e rinascita per l'intera provincia.