Sanremo: carcere di Valle Armea sempre più incandescente, domani la visita del Provveditore. Le richieste della UilPa

265 detenuti su 223 posti disponibili gestiti da 155 operatori del Corpo di Polizia penitenziaria quando ne sarebbero necessari 185, a cui sottrarre circa 30 unità assenti da tempo. Questa la complicatissima situazione del carcere di Valle Armea a Sanremo, denunciata da Fabio Pagani segretario della UilPa Penitenziaria. Un momento reso ancora più difficile dalla presenza di reclusi affetti da patologie mentali, non adeguatamente curati e gestiti e da scelte organizzative che potrebbero come minimo essere migliorate. Tutti fattori che si ripercuotono pesantemente sui carichi di lavoro degli operatori, sottoposti a turni anche superiori alle 12 ore continuative.

Si tratta del quadro che, domani pomeriggio, troverà il Provveditore in Valle Armea: “Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria – prosegue Pagani - sono mortificati nell’orgoglio di servitori dello Stato che non sono messi nelle condizioni neppure di ambire concretamente alla realizzazione del mandato istituzionale e stremati nelle forze per carichi di lavoro esorbitanti, in determinati orari un solo agente deve gestire contemporaneamente più reparti, turnazioni di servizio prolungate e compressione di diritti anche di rango costituzionale”.

“Indipendentemente da questo, tuttavia – termina Pagani - per risollevare le sorti del penitenziario di Valle Armea, va deflazionata la densità detentiva, potenziando in urgenza l’organico della Penitenziaria, anche arrestandone l’emorragia con provvedimenti di missione o invio del ‘Gruppo Operativo Mobile’, assicurando l’assistenza sanitaria e psichiatrica”.