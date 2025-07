Mobilitazione di soccorsi, nel tardo pomeriggio di oggi sul Rio Barbaira in Val Nervia, per un escursionista in difficoltà. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto stanno confluendo i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale medico del 118 e un’ambulanza. E’ stato anche chiesto l’ausilio dell’elicottero.

Aggiornamento delle 19.40: l'escursionista, che era in compagnia di un'altra persona, è rientrato da solo in paese.