Villa La Sultana, il Comune di Ospedaletti stringe i tempi: “Non tollereremo altri ritardi”

Il Comune di Ospedaletti, consapevole dell’importanza del recupero di Villa La Sultana, prosegue il percorso già avviato negli anni precedenti. Nei giorni 9 e 10 luglio 2025 si sono tenuti due incontri con la proprietà della villa, alla presenza del funzionario di zona della Soprintendenza, l’architetto Andrea Canziani, del sindaco Daniele Cimiotti, del consigliere di maggioranza architetto Roberto Rodriguez, e del tecnico comunale competente, architetto Massimo Salsi.

Il 9 luglio è stato effettuato un sopralluogo presso Villa La Sultana con la partecipazione dell’amministratore delegato della proprietà, Gianmarco Torre. Durante l’ispezione è stato constatato lo stallo dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi da oltre un anno, e il preoccupante stato di totale abbandono del bene culturale.

Tutti i presenti hanno concordato che, in assenza di un piano operativo in grado di garantire il completamento degli interventi in tempi brevissimi, saranno avviati i procedimenti previsti dal Codice dei Beni Culturali per il recupero del monumento.

È stato inoltre fissato un ulteriore incontro da organizzare nella settimana del 21 luglio, per valutare se la proprietà intenda finalmente intervenire, assumendosi tutte le obbligazioni derivanti dal grave stato di incuria, già evidenziato dalla precedente ordinanza sindacale e dalla Soprintendenza.

Per l’Amministrazione Cimiotti, il recupero di Villa La Sultana rappresenta una priorità inderogabile del mandato: non saranno più tollerati ulteriori ritardi nei lavori di messa in sicurezza e conservazione di questo storico e prestigioso edificio.