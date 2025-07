Pigna, Stefani: "Corse Rt insufficienti nella val Nervia, enormi disagi per i residenti"

"Da troppo tempo i nostri paesi subiscono le conseguenze di un servizio carente, caratterizzato da corse insufficienti, soppressioni improvvise e una totale mancanza di comunicazione preventiva sui disservizi. Tutto ciò sta creando enormi disagi ai residenti, rendendo la vita quotidiana sempre più difficile". Lo denuncia il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani parlando del servizio di trasporto pubblico offerto dalla Riviera Trasporti nell'entroterra, in particolar modo nella val Nervia.

"Come capogruppo di minoranza del comune di Pigna, ritengo doveroso intervenire pubblicamente per denunciare la situazione critica in cui versa il trasporto pubblico nella Val Nervia" - afferma Stefani - "Le persone più penalizzate sono, come spesso accade, le più vulnerabili: anziani, studenti e lavoratori che, pur pagando il biglietto, si trovano impossibilitati a raggiungere ambulatori, scuole, uffici o luoghi di lavoro. Il diritto alla mobilità viene di fatto negato, isolando ulteriormente la nostra vallata e compromettendo le opportunità di crescita e inclusione sociale".