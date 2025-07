Via Libera alla variante Armo-Cantarana: un nuovo futuro per il Ponente ligure e per tutto l’entroterra dell’Alta Valle Arroscia

“L’inserimento della variante Armo-Cantarana nel decreto legge Infrastrutture – oggi alla Camera con voto di fiducia e la prossima settimana all’esame del Senato – rappresenta una svolta storica per il Ponente ligure e per tutto l’entroterra dell’Alta Valle Arroscia – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana -. Parliamo di un’opera strategica che prende finalmente forma e che avrà importanti ricadute sul territorio, sotto diversi profili: economico, sociale e ambientale.



"Un risultato importante, reso possibile grazie all’impegno del Governo e in particolare del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi, che ringrazio per l’attenzione costante ai bisogni infrastrutturali del nostro territorio. Il nuovo tracciato – lungo 9,3 km – permetterà di ridurre i tempi di percorrenza da 25 a 6 minuti, abbattere il dislivello, migliorare la sicurezza e alleggerire il traffico in 11 centri abitati della Valle Arroscia. Una risposta concreta a chi vive e lavora in queste aree, spesso penalizzate da anni di isolamento infrastrutturale – continua il vicepresidente. La Regione condividerà e si confronterà con gli amministratori locali e i cittadini per accompagnare in modo pienamente condiviso questo grande intervento infrastrutturale. Il viceministro Rixi ha inoltre manifestato piena disponibilità a recepire proposte e osservazioni provenienti dai territori coinvolti”.