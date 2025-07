Sicurezza potenziata a Ventimiglia, la Lega della città di confine plaude ai primi risultati del nuovo servizio

“Due interventi in poche ore, entrambi portati a termine dagli agenti in e-bike della Polizia Locale: uno sgombero di accampamenti abusivi sulle spiagge cittadine e un soccorso tempestivo a una persona colta da malore sulla passeggiata a mare. Due episodi che dimostrano, ancora una volta, quanto sia concreta l’attenzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro sul tema della sicurezza e della vivibilità urbana”. A dirlo è il partito della Lega di Ventimiglia che continua: “È partita ieri, in via sperimentale, la nuova attività di pattugliamento della città con le e-bike da parte della Polizia Locale. Un’iniziativa che si aggiunge a una serie di interventi strutturati per rafforzare la sicurezza a Ventimiglia: dopo l’incremento del numero degli agenti e l’introduzione del turno serale, arriva ora un presidio in più, pensato appositamente per rispondere alle esigenze della stagione estiva. Il servizio è concentrato principalmente sul lungomare, sulle piste ciclabili, nell’area portuale e nel centro storico, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale sulle spiagge e fornire un supporto attivo ai tanti turisti che ogni giorno visitano la nostra città".

"La Lega Ventimiglia sottolinea con orgoglio questi risultati: sono il frutto di scelte amministrative chiare, fatte di investimenti mirati e di una presenza costante sul territorio. Le e-bike si stanno già rivelando uno strumento efficace, moderno e adatto al contesto cittadino. Non si può e non si deve abbassare la guardia. La sicurezza non è mai un traguardo, ma un percorso quotidiano fatto di impegno, visione e ascolto. Per questo continueremo ad agire con determinazione, perché ogni cittadino di Ventimiglia merita di sentirsi protetto e rispettato, ovunque e in ogni momento”.