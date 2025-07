Tutto esaurito per l'escursione didattica col Treno delle Meraviglie a Tenda e al Musée des Merveilles

Grande successo per il lancio della nuova iniziativa prevista per il prossimo giovedì 17 luglio, in occasione del 107° anniversario della scomparsa del naturalista e archeologo Clarence Bicknell. Tutti esauriti i posti previsti per il viaggio organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione col Comune di Ventimiglia lungo i percorsi della Val Roia con il treno delle Meraviglie alla volta del Museo di Tenda e del caratteristico borgo e dei suoi monumenti.