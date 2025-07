Sanremo, riparati i marciapiedi in via Martiri: soddisfatto il comitato 'Quartiere attivo M.B.A' (foto)

"A nome del direttivo e dei membri del Comitato Quartiere attivo M.B.A. desidero ringraziare l'amministrazione comunale di Sanremo ed, in particolar modo, la squadra di operai per gli interventi di "sistemazione marciapiedi" in Via Martiri", così al nostro giornale la presidente Antonella Cabrini dopo i lavori effettuatati.



"A seguito della nostra segnalazione inviata in data 8/7/25 all'URP del Comune che, spiega la presidente, con tempestività ha provveduto ad inoltrare agli uffici competenti, la squadra preposta è prontamente intervenuta scongiurando possibili situazioni di pericolo per chi cammina quotidianamente nella Via, considerando la popolazione non più giovane che abita nella zona".



"Siamo fiduciosi affinché, conclude Cabrini, queste piccole ma importanti attenzioni, unitamente ad altri interventi necessari ed urgenti, possano essere un valido preludio per ridare alla nostra bella Sanremo il decoro che merita".