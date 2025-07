L'intercity del mattino fermerà anche a Bordighera, il sindaco: "Notevole risultato"

"Oggi abbiamo avuto la conferma che dal corrente mese di luglio il treno IC 633 in partenza da Milano Centrale alle ore 7.00 effettua la fermata anche presso la stazione di Bordighera: un notevole risultato per cui ringraziamo Regione Liguria e l’Assessore Marco Scajola che, su nostro invito, si è attivato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Trenitalia", così in una nota il sindaco Vittorio Ingenito.

"Un riconoscimento per la Città di Bordighera quale importante meta turistica in un momento assai critico per il trasporto su gomma e un sostegno all’economia del territorio, fortemente legata all’accoglienza e all’ospitalità", conclude il primo cittadino.