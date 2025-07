Lungomare Argentina di Bordighera: lavori al via in autunno con integrazione di bilancio

Procedono le attività preparatorie per i lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione del lungomare Argentina di Bordighera nel tratto tra il sottopasso di piazza Bengasi e il sottopasso di piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione). Il cantiere, ora interrotto per non creare disagi nel corso della stagione balneare, verrà riaperto a inizio autunno per la posa della nuova pavimentazione e illuminotecnica, nonché per l’installazione di panchine e cestini e per altre opere di arredo e finitura; il tutto in piena continuità con il tratto di lungomare concluso lo scorso anno. Il rinnovamento dei sottoservizi è stato invece già eseguito al 90% nel primo semestre 2025.

L’Ufficio Tecnico e il progettista incaricato in particolare stanno gestendo il sostanziale aumento del quadro economico, correlato essenzialmente a due elementi. Il primo è l’adozione di tutte le modifiche richieste dal Ministero dell’Agricoltura DISFOR 4 e dalla Sovrintendenza affinchè il progetto venisse approvato. Il secondo è il rincaro esponenziale dei costi del materiale di costruzione; dal 2021, anno in cui è stato predisposto il progetto definitivo, ad oggi l’incremento dei prezzi è stato anche del 100% come nel caso del cemento e degli autobloccanti.

E’ stato stimato che l’integrazione del quadro economico necessaria per completare il progetto, adeguato alle prescrizioni impartite dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Sovrintendenza e agli odierni costi di costruzione, è pari a € 600.000. La cifra sarà resa disponibile nelle prossime variazioni di bilancio reindirizzando risorse precedentemente stanziate per la riqualificazione di corso Italia, in oggi non cantierabile in quanto ancora in fase progettuale.