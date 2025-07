Con Amo Essere, Eurospin dà forma alla qualità che parla al consumatore di oggi

Alla base di questo percorso, iniziato nel 1993, c’è una visione che ha scelto la semplicità come valore guida, concretizzandosi in un modello italiano fondato su qualità accessibile, controllo diretto e ascolto reale dei bisogni.

Nel tempo, questa coerenza si è tradotta in un’organizzazione solida, in una rete capillare di punti vendita e soprattutto in un’offerta costruita per rispondere ai bisogni quotidiani delle persone.

Una visione che mette al centro la persona

L’identità di Eurospin non è mai stata legata all’apparenza, ma alla sostanza. Ogni scelta commerciale riflette un principio guida chiaro: semplificare l’accesso alla qualità, valorizzando ciò che conta davvero. È in quest’ottica che nasce Amo Essere, linea che esprime con chiarezza i valori distintivi dell’insegna.

Amo Essere non è soltanto una collezione di prodotti, ma una dichiarazione d’intenti. Parla a chi sceglie con consapevolezza, a chi cerca soluzioni alimentari ed extra-alimentari coerenti con uno stile di vita attento, ma accessibile. È una proposta che affonda le radici nella tradizione di Eurospin e al tempo stesso rappresenta la sua apertura a nuovi linguaggi, nuove sensibilità, nuovi bisogni.

Amo Essere: benessere quotidiano, senza compromessi

All’interno dell’assortimento a marchio Eurospin, Amo Essere si distingue per la capacità di offrire prodotti di alta qualità pensati per il benessere personale e il rispetto dell’ambiente, senza rinunciare alla convenienza. La linea si articola in diverse declinazioni, per rispondere a esigenze specifiche:

Amo Essere Eccellente : prodotti DOP, IGP e di alta qualità gastronomica, nel rispetto delle tradizioni italiane.

: prodotti DOP, IGP e di alta qualità gastronomica, nel rispetto delle tradizioni italiane. Amo Essere Senza Glutine : referenze certificate AIC, sicure e gustose per chi soffre di celiachia.

: referenze certificate AIC, sicure e gustose per chi soffre di celiachia. Amo Essere Senza Lattosio : prodotti pensati per un’alimentazione più digeribile, senza rinunciare al piacere.

: prodotti pensati per un’alimentazione più digeribile, senza rinunciare al piacere. Amo Essere Veg : soluzioni a base vegetale, per chi segue una dieta vegetariana o vegana.

: soluzioni a base vegetale, per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Amo Essere Bio: articoli da agricoltura biologica, orientati alla sostenibilità e al rispetto delle risorse naturali.

Un modello italiano di distribuzione

A fare da cornice al progetto Amo Essere c’è l’intero impianto strategico di Eurospin, che si fonda su una scelta distintiva: commercializzare esclusivamente prodotti a marchio proprio, selezionati internamente. Una decisione che consente di concentrare risorse sulla qualità effettiva, evitando costi aggiuntivi legati a logiche industriali o di marketing.

Con oltre 2.200 referenze confezionate sviluppate con partner affidabili, processi produttivi controllati e attenzione all’origine delle materie prime, Eurospin ha costruito un assortimento essenziale ma completo, pensato per coprire tutti i bisogni fondamentali della spesa quotidiana.

La Spesa Intelligente, che si riflette anche nel nome dell’insegna stessa (“SP” come Spesa, “IN” come Intelligente), rappresenta una visione operativa concreta: garantire qualità autentica al miglior prezzo, ogni giorno. Una filosofia che si ritrova anche nella struttura dei punti vendita, progettati per essere funzionali, veloci e intuitivi, con reparti freschi e non alimentari capaci di rispondere a ogni esigenza domestica.

Un’identità che evolve, restando fedele a sé stessa

In un panorama commerciale in continua trasformazione, Eurospin si conferma un’insegna capace di coniugare innovazione e coerenza, adattando la propria offerta senza mai perdere il legame con i propri valori fondanti.

Convenienza, concretezza e prossimità restano i punti cardine di un marchio che ha saputo crescere senza rincorrere le mode, ma costruendo nel tempo un rapporto di fiducia autentico con milioni di consumatori.





















